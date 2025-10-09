A due giorni dall' anniversario dell' omicidio archiviata l' inchiesta sulla morte del piccolo Claudio Domino

Palermotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A due giorni dal trentanovesimo anniversario dell'omicidio del piccolo Claudio Domino, ucciso con un colpo di pistola al volto il 7 ottobre del 1986 mentre giocava per strada, arriva l'archiviazione del fascicolo che era stato riaperto su sollecitazione dei genitori, Graziella Accetta e Ninni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giorni - dall

Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri

Dalla tesi discussa dall'hotel al rigore causato, poi la festa in campo: Linari, tre giorni da impazzire

Si spoglia davanti al tribunale di Como e urla: 48enne denunciata, via dall’Italia in 30 giorni

Video Frecce Tricolori: festa a Rivolto per 65° anniversario/ Il col. Lodato: “Due giorni entusiasmanti” - Video Frecce Tricolori, a Rivolto due giorni di festa per 65° anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Due Giorni Dall Anniversario