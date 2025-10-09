A corto muso il libro di Falci su Allegri l’allenatore più divisivo d’Italia il Berlusconi della panchina
Si intitola “A corto muso” il libro del giornalista politico Giuseppe Alberto Falci su Massimiliano Allegri, per Paesi Edizioni. È un libro politico, non calcistico. Libro la cui idea è maturata nei primi mesi del 2025, in pieno thiagomottismo. Falci ha svolto un lavoro di ricerca e di approfondimenti, ha scovati pareri originali in un tempo in cui Massimiliano Allegri era considerato (e per certo versi ancora lo è) il diavolo del calcio. Deriso dal primo passante all’ultimo opinionista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: corto - muso
Amichevole Arsenal-Milan 1-0: sconfitta di corto muso, la decide Saka
Il Milan perde 1-0 ma vince ai rigori contro l’Arsenal: l’esordio di Allegri fa impazzire i social, è già un saggio del “corto muso”
Allegri, il "corto muso" e quei numeri che raccontano tutta un'altra storia
“A corto muso”. Dal 17 ottobre in libreria! @PaesiEdizoni - X Vai su X
Dal corto muso alla lunga trasferta: là, dove Milan-Como è un controsenso da qualsiasi lato la si guardi L’editoriale serale - facebook.com Vai su Facebook
“A corto muso”, il giornalista nisseno Giuseppe Alberto Falci firma il ritratto politico di Massimiliano Allegri - Uscirà il 17 ottobre in tutte le librerie “A corto muso”, il nuovo libro del giornalista nisseno Giuseppe Alberto Falci, pubblicato da Paesi Edizioni con la prefazione di Pierluigi Battista. Si legge su ilfattonisseno.it