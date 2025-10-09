A corto muso il libro di Falci su Allegri l’allenatore più divisivo d’Italia il Berlusconi della panchina

Si intitola “A corto muso” il libro del giornalista politico Giuseppe Alberto Falci su Massimiliano Allegri, per Paesi Edizioni. È un libro politico, non calcistico. Libro la cui idea è maturata nei primi mesi del 2025, in pieno thiagomottismo. Falci ha svolto un lavoro di ricerca e di approfondimenti, ha scovati pareri originali in un tempo in cui Massimiliano Allegri era considerato (e per certo versi ancora lo è) il diavolo del calcio. Deriso dal primo passante all’ultimo opinionista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

