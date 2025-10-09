A Cortina comandiamo noi | droga e appalti delle Olimpiadi i metodi mafiosi dei fratelli ultras laziali

Cortina d’Ampezzo (Belluno) – Dal tifo nella Curva Nord dell’Olimpico, quella degli Irriducibili ultrà della Lazio, allo spaccio di droga in una delle località di turismo invernale più chic, Cortina d’Ampezzo, fino a cercare con metodi mafiosi di accaparrarsi gli appalti per le prossime Olimpiadi della neve. Chi sono i fratelli Cobianchi. Protagonisti di questa escalation sono due fratelli romani: Leopoldo Cobianchi è finito in carcere, mentre Alvise è ai domiciliari. Per loro – e per un terzo socio per il quale la procura distrettuale antimafia di Venezia ha ottenuto l’obbligo di dimora – il capo di accusa principale è di estorsione e rapina aggravate dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “A Cortina comandiamo noi”: droga e appalti delle Olimpiadi, i metodi mafiosi dei fratelli ultras laziali

