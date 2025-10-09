A Catania le scuole diventano più verdi | al via il progetto L’Acqua che Insegna alla Sete
Su iniziativa dell’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi, in collaborazione con il sindaco Enrico Trantino, il dirigente scolastico Fernando Rizza, la S.T.E.I. Srl e i partner commerciali, è stato presentato il progetto “L’Acqua che Insegna alla Sete”. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: catania - scuole
Studenti trans nelle scuole: cos'è la carriera alias e quali istituti hanno già aderito a Catania
SALUTE E PREVENZIONE L'ASP INCONTRA LE SCUOLE Comunicato stampa / L’Asp di Catania incontra le scuole per promuovere salute e prevenzione. All’Istituto “G. Parini” presentati i progetti del Piano Regionale di Prevenzione 2020/2025: dalla sana - facebook.com Vai su Facebook