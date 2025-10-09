A Cascina Cuccagna c’è un ‘weekend bestiale’ | mercato creativo laboratori e cene comunitarie

Un mercato di illustratori e fumettisti, attività per famiglie, laboratori, spettacoli di burattini, baratti, incontri su temi ambientali e la cena bestiale: sabato 11 e domenica 12 ottobre in Cascina Cuccagna a Milano torna il fine settimana comunitario del mese. Il primo appuntamento sabato 11 ottobre, dalle 12 alle 20, il mercato di illustratori e fumettisti, curato dall'Associazione Cascina Cuccagna in collaborazione con I Distratti e Uau il festival. L’allestimento di tavole originali, serigrafie, fanzine e albi illustrati trasformerà il cortile della cascina in un laboratorio creativo a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Cascina Cuccagna c’è un ‘weekend bestiale’: mercato creativo, laboratori e cene comunitarie

