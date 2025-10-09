A casa Niang doppio sogno Nba | dopo Saliou sta arrivando anche Cheickh

L'ala della Virtus ha fatto onde in Nazionale ed è stato scelto da Cleveland all'ultimo draft, a Trento invece si fa largo suo fratello: ha 17 anni, è alto 1.95, salta, schiaccia, tira, sta diventando maturo nelle decisioni e, come dice Marco Crespi che l'ha scoperto, "ha qualcosa di speciale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

