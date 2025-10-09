A Caprarola due fine settimana all' insegna del cioccolato

Viterbotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I sapori dell'autunno incontrano la magia del Parco delle scuderie di palazzo Farnese al Cioccofest, la festa più golosa della Tuscia.La manifestazione, con ingresso gratuito, è fissata per il weekend di sabato 11 e domenica 12 ottobre e sabato 18 e domenica 19 ottobre. Il Cioccofest è aperto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caprarola - fine

caprarola due fine settimanaCaprarola, viabilità modificata per Cioccofest e Festa della Castagna - NewTuscia – CAPRAROLA – Con l’arrivo dell’autunno tornano due tra gli appuntamenti più attesi dell’anno: Cioccofest e la Festa della Castagna 2025, in programma nei fine settimana dell’11- Scrive newtuscia.it

Caprarola festeggia la nocciola: al via la 69esima sagra tra percorsi enogastronomici e sfilata dei carri - Tutto pronto per la 69esima sagra della nocciola di Caprarola, che animerà il borgo dal ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Caprarola Due Fine Settimana