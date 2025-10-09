A Capodimonte torna Bosco in Rosa tra natura benessere condivisione e solidarietà
Un'onda rosa pronta a invadere il cuore verde di Napoli. Sabato 11 ottobre alle ore 16, il Bosco in Rosa 2025 trasformerà i viali del Real Bosco in un palcoscenico di energia, gioia e solidarietà.Novecento donne insieme, per un giorno, correndo o camminando, ma soprattutto condividendo la voglia.
Notte europea dei Ricercatori all’Osservatorio di Capodimonte: il cielo di Napoli torna protagonista
Domani, domenica 5 ottobre 2025, torna l'appuntamento con l'ingresso gratuito al Museo e Real Bosco di Capodimonte in occasione della prima domenica del mese! ? Un'occasione speciale per ammirare i numerosi capolavori delle collezioni del museo
Domenica 5 ottobre 2025 ad ingresso gratuito! Torna come di consueto la #Domenicalmuseo l'iniziativa del @MiC_Italia che consente l'ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei musei e nei parchi archeologici statali.
Il Bosco in Rosa, sabato a Capodimonte: una festa di sport, salute, sorrisi e solidarietà - camminata non competitiva organizzata da Napoli Running torna l'11 ottobre tra i viali del Real Bosco: due chilometri nel cuore verde di Napoli NAPOLI (Pietro De Biasio) – L'appuntamento è fi ...
Bosco di Capodimonte, torna 'Appuntamento in Giardino' - Sabato 7 e domenica 8 Giugno il Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte di Napoli aderisce per il secondo anno consecutivo alla manifestazione "Appuntamento in Giardino" promossa da ...