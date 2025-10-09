La Fondazione MET-I (Mesothelioma Team Italy) organizza il 9 e 10 ottobre prossimi, presso il Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo, il suo primo Congresso Nazionale. L’evento, promosso e patrocinato da Humanitas Gavazzeni e Humanitas University, rappresenta una tappa fondamentale nella costruzione di una rete nazionale dedicata alla ricerca, alla diagnosi e alla cura del mesotelioma pleurico, una patologia tumorale rara ma ancora presente nel nostro Paese, con circa 1.300 nuove diagnosi ogni anno legate all’esposizione ad amianto. « La nascita di MET-I e l’organizzazione del nostro primo congresso nazionale segnano un passaggio importante – dichiara il dottor Giovanni Luca Ceresoli, presidente della Fondazione MET-I, responsabile scientifico dell’evento e specialista in Oncologia presso Humanitas Gavazzeni –. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - A Bergamo il primo Congresso Nazionale MET-I: ricerca, clinica e associazioni insieme contro il mesotelioma pleurico