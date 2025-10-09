A Bergamo il primo Congresso Nazionale MET-I | ricerca clinica e associazioni insieme contro il mesotelioma pleurico
La Fondazione MET-I (Mesothelioma Team Italy) organizza il 9 e 10 ottobre prossimi, presso il Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo, il suo primo Congresso Nazionale. L’evento, promosso e patrocinato da Humanitas Gavazzeni e Humanitas University, rappresenta una tappa fondamentale nella costruzione di una rete nazionale dedicata alla ricerca, alla diagnosi e alla cura del mesotelioma pleurico, una patologia tumorale rara ma ancora presente nel nostro Paese, con circa 1.300 nuove diagnosi ogni anno legate all’esposizione ad amianto. « La nascita di MET-I e l’organizzazione del nostro primo congresso nazionale segnano un passaggio importante – dichiara il dottor Giovanni Luca Ceresoli, presidente della Fondazione MET-I, responsabile scientifico dell’evento e specialista in Oncologia presso Humanitas Gavazzeni –. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: bergamo - primo
Volley Bergamo 1991, le emozioni del primo giorno. Coach Parisi: “Vogliamo confermarci nei playoff”
Primo giorno di lavoro per il Volley Bergamo 1991. Per ora 7 giocatrici a disposizione di Parisi
In seimila per il primo giorno dell'Atalanta a Bergamo. I cori per Juric e l'entusiasmo di Percassi
FINISCE IN PARITÀ A BERGAMO Succede tutto nel primo tempo. Dea in vantaggio con Samardžic a cui risponde un gollonzo di Perrone - facebook.com Vai su Facebook
Finisce un bel primo tempo a Bergamo! Parità nei primi 45 minuti di #AtalantaComo ? - X Vai su X
Andes, a Bergamo il congresso nazionale. Taroni: "Sugli stadi serve un nuovo passo avanti" - A vent’anni dai decreti che hanno rivoluzionato la gestione della sicurezza negli stadi italiani, l’Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza (A. Lo riporta corrieredellosport.it
Bergamo accoglie la Nazionale italiana: 100 sindaci in tribuna. Gattuso: «Sinner straordinario, ora tocca a noi» - Il commissario tecnico della Nazionale nel giorno del suo esordio sulla panchina azzurra, stasera a Bergamo contro l’Estonia ... Riporta ecodibergamo.it