A Baia il laboratorio che unisce istituzioni e Terzo Settore

Sbircialanotizia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il welfare di domani nasce dall’incontro tra competenze diverse e comunità vive. Il 16 e 17 ottobre 2025, al Castello Aragonese di Baia, la Fondazione Eos Onlus promuove un workshop dedicato a coprogrammazione e coprogettazione, per trasformare idee condivise in azioni concrete a beneficio dei territori. Un laboratorio nella cornice del Golfo di Napoli Nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

