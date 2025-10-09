9 ottobre Madonna della Gamba | guarisce miracolosamente una bimba dall’amputazione
La Madonna della Gamba appare e ascolta le preghiere di una giovanissima malata con un arto ormai invaso da un'inarrestabile cancrena. È il 1440. A Desenzano al Serio, nei paraggi di Bergamo, una ragazzina di soli undici anni, Venturina Bonelli, giaceva a letto a causa di una grave infezione alla gamba sinistra. Figlia di un.
Funicolare Santuario Madonna di Montenero: gratis a Ferragosto e la domenica fino a ottobre
2 ottobre, Madonna del Rosario di Cracovia: salva dalla grave minaccia militare
Oggi 4 ottobre, San Francesco d’Assisi: il Patrono d’Italia, sposato con “Madonna povertà”
7 ottobre 2025. Tortona, Santuario Madonna della Guardia: S. Rosario per la pace. : Luigi Bloise - facebook.com Vai su Facebook