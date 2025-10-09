9 ottobre Madonna della Gamba | guarisce miracolosamente una bimba dall’amputazione

La Madonna della Gamba appare e ascolta le preghiere di una giovanissima malata con un arto ormai invaso da un’inarrestabile cancrena. È il 1440. A Desenzano al Serio, nei paraggi di Bergamo, una ragazzina di soli undici anni, Venturina Bonelli, giaceva a letto a causa di una grave infezione alla gamba sinistra. Figlia di un. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

