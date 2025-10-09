9 ottobre in Toscana inizia il mese della psicologia
Firenze, 8 ottobre 2025 – In Toscana oggi inizia il Mese della Psicologia. Sono stati messi in programma incontri e iniziative gratuite e aperte a tutte e tutti, pensate per diffondere cultura psicologica, promuovere stili di vita più sani e sostenere la comunità in un momento storico così complesso e preoccupante. Si comincia stamani alle ore 9, quando all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze inizia il convegno ‘La Psicologia applicata al volo in Aeronautica Militare’. “ La Generazione Z tra dinamiche sociali e sfide future: bullismo, cyberbullismo e orientamento al futuro” è invece il titolo del convegno che si tiene oggi nell’Aula Magna dell’università di Firenze (piazza San Marco 4) dalle ore 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it
