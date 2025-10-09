57ª sagra della polenta a Guardistallo
Sabato 11 e domenica 12 ottobre sarà 57esima Sagra della Polenta a Guardistallo. Oltre alla convivialità, con la specialità del territorio, ampio spazio all'intrattenimento. Sabato alle 21:00 sarà la volta del Gruppo Musicale BBQ Ribs. Domenica 12 ottobre con partenza alle 9:30 sarà la volta del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: sagra - polenta
Il suggestivo borgo lecchese dove da 30 anni va in scena la grande sagra della polenta
Il suggestivo borgo lecchese dove da 30 anni va in scena la grande sagra della polenta
La tradizionale Sagra della Castagna a Crocefieschi con 'rustie', polenta, mostardella, Mike Fc e non solo - facebook.com Vai su Facebook
“Sagra della polenta” a Valtrighe - Dal 4 al 6 ottobre 2024 a Valtrighe di Mapello torna la “Sagra della polenta”. Secondo bergamonews.it
Sagra della polenta. Si replica nel fine settimana - La Sagra della polenta è una rassegna gastronomica storica che si tiene all’interno delle ... Si legge su ilgiorno.it