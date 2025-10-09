51esima Sagra della castagna di Roccagiovine

Romatoday.it | 9 ott 2025

La 51esima Sagra della Castagna di Roccagiovine si terrà sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025, con un programma ricco di eventi, gastronomia, arte e musica.Ecco il programma dettagliato dell’edizione 2025, che si svolgerà nel borgo di Roccagiovine nel cuore del Parco Regionale dei Monti Lucretili. 🔗 Leggi su Romatoday.it

