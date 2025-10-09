50 chili di hashish nel doppiofondo | fermato a Brogeda 42enne in cella al Bassone

Un cittadino ucraino di 42 anni è stato arrestato nella giornata di ieri al valico autostradale di Brogeda dopo che le forze dell’ordine italiane hanno scoperto un ingente carico di hashish, circa 50 chilogrammi, nascosto in un doppio fondo dell’auto su cui viaggiava.L’operazione è stata condotta. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: chili - hashish

