C aldo rifugio? Piuttosto, una tela su cui scrivere il proprio stile. La maglieria si accende nell’Autunno-Inverno 20252026: gli stilisti riscrivono il knitwear grazie a studiati bagliori d’oro e d’argento. Da Saint Laurent a Louis Vuitton, da Tory Burch a Michael Kors Collection la lezione di stagione è chiara, la morbidezza del filato dei maglioni trova la sua forza nella luce. E i gioielli non sono più complemento, ma contrappunto: un linguaggio prezioso che esalta la tattilità del knitwear e la traduce in eleganza contemporanea. Come abbinare e scegliere i gioielli a 50 anni: 5 idee da copiare X Leggi anche › Splendidi splendenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - 5 idee brillanti per impreziosire anche i pezzi in maglia più semplici