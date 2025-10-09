4 di Sera Gilda Sportiello al veleno | Pace? Trump ha troppe ombre

L'accordo di pace tra Israele e Hamas è stato raggiunto. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, poco prima dell'una di notte in Italia, ha annunciato il raggiungimento di un accordo in Medio Oriente. La Presidenza israeliana ha confermato la visita di Trump in Israele, potenzialmente già domenica. In base all'intesa, l'Idf si ritirerà dalla maggior parte della Striscia di Gaza, mantenendo la presenza solo a Rafah. Successivamente, entro 72 ore, saranno liberati gli ostaggi ancora in vita. Tuttavia, secondo Abc News, resta da definire l'accordo sul disarmo di Hamas, per cui i negoziati proseguiranno con una seconda fase. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, Gilda Sportiello al veleno: "Pace? Trump ha troppe ombre"

In questa notizia si parla di: sera - gilda

La Gilda delle Arti - Teatro Bergamo. Sea John, Beatrice Blaskovic · L'ora più scura (From "I Tre Moschettieri" Opera Pop). Sabato sera vogliamo farvi sognare vi aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook

Aborto, Gilda Sportiello: «Nel nostro Paese vedo un disegno complessivo di restrizioni delle libertà» - Abbiamo parlato di tutto questo con Gilda Sportiello, deputata del Movimento 5 Stelle, da anni impegnata sul fronte dei diritti e in particolare dell'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza ... Come scrive vanityfair.it

Gilda Sportiello (M5S): «Quattordici anni fa ho abortito ed è stato il giorno più bello della mia vita. Oggi sono madre» - Parla in maniera diretta e esplicita Gilda Sportiello, 37enne napoletata deputata del Movimento 5 Stelle, intervistata dal Corriere della Sera sul libro che racconta il suo aborto, edito da da Rizzoli ... Scrive leggo.it