378 contro 360 l’Europarlamento boccia la sfiducia Vannacci-M5S a Von der Leyen

9 ott 2025

L'Eurocamera vota no alle due mozioni contro la presidente della Commissione. La “maggioranza Ursula” balla tra i 378 e i 383 parlamentari. 🔗 Leggi su Lastampa.it

