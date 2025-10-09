2000 detenuti di Hamas per 20 ostaggi

2.46 La prima fase dell'accordo per porre fine alla guerra prevede il rilascio da parte di Hamas di 20 ostaggi vivi in una sola volta in cambio di circa 2.000 prigionieri palestinesi. Lo ha detto all'AFP una fonte del movimento islamista. Lo scambio deve avvenire entro 72 ore dall'inizio dell'attuazione dell'accordo, la cui firma è prevista oggi, ha precisato all'AFP la fonte.Gli ostaggi sarenno rilasciati in cambio della liberazione i 250 palestinesi condannati all'ergastolo e di altre 1700 detenuti arrestati da Israele. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In Israele, a Gerusalemme migliaia in piazza per chiedere un accordo per liberare gli ostaggi detenuti da Hamas e mettere fine alla guerra a Gaza.

Hamas scrive a Trump: "Metà degli ostaggi detenuti per una tregua" | Gaza, Conferenza Onu sulla soluzione a due Stati: Parigi e Riad presiedono l'assemblea

