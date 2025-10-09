17enne andava a scuola travolta | muore
9.40 Una studentessa di 17 anni è stata investita e uccisa da un furgone condotto da un giovane, mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe portata a scuola. L'incidente è accaduto all'alba, a Precenicco (Udine), a circa 200 metri dall'abitazione della ragazza. Personale sanitario e vigili del fuoco sono accorsi sul posto della tragedia. I carabinieri hanno effettuato dei rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente mortale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Sofia Gambato, il mazzo di fiori davanti al liceo per ricordare la 17enne morta travolta da un'auto mentre andava a scuola - Un giglio rosa in ricordo di Sofia: ad un anno dalla scomparsa della studentessa del Selvatico, investita a pochi metri dall'istituto e morta il 26 settembre 2024, gli allievi ... Scrive ilgazzettino.it