15esimo anniversario Angeli del Bello

Firenzetoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest'anno, l’associazione Angeli del Bello raggiunge un importante traguardo: quindici anni di impegno costante nella tutela e nella valorizzazione dei luoghi pubblici. Il via ufficiale alle celebrazioni di questo anniversario così significativo si terrà a Empoli.L’iniziativa prevede una serie. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: 15esimo - anniversario

Pollica: il programma per il 15esimo anniversario della scomparsa di Angelo Vassallo

15esimo anniversario angeli belloFirenze festeggia i 15 anni degli Angeli del Bello - Dall’11 al 21 ottobre dieci giorni di iniziative per celebrare l’anniversario della Fondazione nata nel capoluogo toscano e diffusa in altri Comuni. msn.com scrive

Angeli del Bello a Soffiano e allo Stibbert - Gli Angeli del Bello scendono in campo e invitano tutti i fiorentini a unirsi a loro, per trascorrere qualche ora all’aria aperta e fare insieme ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: 15esimo Anniversario Angeli Bello