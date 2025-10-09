150 euro per dormire in fabbrica 100 per mangiare | il prezzo della para schiavitù di chi produceva per Tod's

La Procura di Milano ha chiesto l’amministrazione giudiziaria per Tod’s dopo un’inchiesta che avrebbe rivelato un “sistema tossico” di sfruttamento e di “para schiavitù” nella filiera. "Per abitare sopra l'opificio i miei operai mi pagano l'affitto, 150 euro al mese, più 100 euro per mangiare": il racconto dal datore di lavoro di uno degli opifici cinesi subfornitrici di Tod’s. 🔗 Leggi su Fanpage.it