15 anni da Angeli del Bello micro-pulizia delle sponde del Mugnone
In occasione delle celebrazioni dei 15 anni di attività di Angeli del Bello, l’associazione ha promosso una speciale iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente urbano e fluviale. Nell’ambito delle attività previste, è stata organizzata una micro-pulizia delle sponde del Mugnone, uno dei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: anni - angeli
Terni, quindici anni dalla tragedia di Cospea: “Il quartiere non dimentica i suoi angeli”
Schianto nella notte a Carobbio degli Angeli tra auto e moto: muore un uomo di 55 anni
Firenze festeggia i 15 anni degli Angeli del Bello
Adrano. Nella chiesa di S. M. degli Angeli, il 4 ottobre 2025 torna la processione di San Francesco dopo oltre 40 anni - facebook.com Vai su Facebook
Angeli del Bello a Empoli per rimuovere le scritte vandaliche in centro - Nell'anniversario dei 15 anni dalla fondazione della onlus che da tempo sta ripristinando il decoro in piazze e ... Come scrive gonews.it
Firenze festeggia i 15 anni degli Angeli del Bello - Dall’11 al 21 ottobre dieci giorni di iniziative per celebrare l’anniversario della Fondazione nata nel capoluogo toscano e diffusa in altri Comuni. Si legge su msn.com