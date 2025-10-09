15 anni da Angeli del Bello micro-pulizia delle sponde del Mugnone

Firenzetoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione delle celebrazioni dei 15 anni di attività di Angeli del Bello, l’associazione ha promosso una speciale iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente urbano e fluviale.  Nell’ambito delle attività previste, è stata organizzata una micro-pulizia delle sponde del Mugnone, uno dei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anni - angeli

Terni, quindici anni dalla tragedia di Cospea: “Il quartiere non dimentica i suoi angeli”

Schianto nella notte a Carobbio degli Angeli tra auto e moto: muore un uomo di 55 anni

Firenze festeggia i 15 anni degli Angeli del Bello

Angeli del Bello a Empoli per rimuovere le scritte vandaliche in centro - Nell'anniversario dei 15 anni dalla fondazione della onlus che da tempo sta ripristinando il decoro in piazze e ... Come scrive gonews.it

15 anni angeli belloFirenze festeggia i 15 anni degli Angeli del Bello - Dall’11 al 21 ottobre dieci giorni di iniziative per celebrare l’anniversario della Fondazione nata nel capoluogo toscano e diffusa in altri Comuni. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: 15 Anni Angeli Bello