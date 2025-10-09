1350 Il Giubileo senza papa la mostra ai Mercati di Traiano
In chiusura del Giubileo 2025, dal 9 ottobre al 1 febbraio 2026, i Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali ospitano la mostra 1350. Il Giubileo senza papa: un viaggio all’origine della tradizione giubilare attraverso gli eventi legati al secondo Anno Santo della storia, segnato dall’assenza. 🔗 Leggi su Romatoday.it
1350. Il Giubileo senza papa - Costo del biglietto: Intero € 15,00 Ridotto € 9,50 Per i residenti in Roma Capitale e nell'area metropolitana (mediante esibizione di valido documento che attesti la residenza): Intero € 10,50 Ridotto