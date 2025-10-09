11 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

L’11 ottobre è il 284º giorno del calendario gregoriano. Mancano 81 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Per San Giovanni, l’autunno è nei panni.Santo del giorno: San Giovanni XXIII Papa (Angelo Giuseppe Roncalli)Ricorrenze: Giornata internazionale delle bambineOroscopo del 11 ottobre. 🔗 Leggi su Veronasera.it

