10 ottobre giornata mondiale contro la pena di morte
La ricorrenza è stata ideata dalla coalizione mondiale contro la pena di morte nel 2003. La giornata è sostenuta da numerose ONG e governi mondiali, tra cui l'Unione africana, Amnesty International, l'Unione Europea e le Nazioni Unite. Il 26 settembre 2007, il Consiglio d'Europa ha dichiarato il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: ottobre - giornata
Centro del riuso "Evviva", sabato 4 ottobre la Giornata del dono scolastico
San Francesco patrono d’Italia: il 4 ottobre verso il riconoscimento come festa nazionale. Due proposte di legge per giornata festiva a tutti gli effetti
Serie A, anticipi e posticipi dalla quarta alla dodicesima giornata. Napoli-Inter il 25 ottobre, derby di Milano il 23 novembre
9 ottobre – Giornata Mondiale della Vista La vista è parte della qualità di vita, anche in oncologia. Con gli ADC, oltre il 40% dei pazienti sviluppa tossicità oculari. L’infermiere osserva, educa e collabora per proteggere la cura e la vista. Link Guida ONS nei c - X Vai su X
8 OTTOBRE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISLESSIA Il Comune di Serrara Fontana aderisce alla campagna "Uniti per la dislessia" coordinata da Disfam e dall'Osservatorio internazionale sulla dislessia altre difficoltà specifiche di apprendimento ( - facebook.com Vai su Facebook
Il 10 ottobre la giornata mondiale contro la pena di morte: corso gratuito online sui diritti umani - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday La ricorrenza è stata ideata dal ... Riporta palermotoday.it
Salute mentale, il 10 ottobre visite gratuite in oltre 140 ospedali - Fondazione Onda organizza l'(H) Open Day coinvolgendo gli ospedali con Bollino Rosa e i presidi dedicati alle malattie psichiatriche ... Scrive corrieredellacalabria.it