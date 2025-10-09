10 ottobre giornata mondiale contro la pena di morte

La ricorrenza è stata ideata dalla coalizione mondiale contro la pena di morte nel 2003. La giornata è sostenuta da numerose ONG e governi mondiali, tra cui l'Unione africana, Amnesty International, l'Unione Europea e le Nazioni Unite. Il 26 settembre 2007, il Consiglio d'Europa ha dichiarato il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it