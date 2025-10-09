10 Anni fa l’Arrowverse ha toccato il suo punto più basso e ha quasi rovinato la sua serie migliore

Dieci anni fa, l’universo condiviso DC dell’Arrowverse ha attraversato uno dei momenti più critici della sua storia, rischiando di compromettere persino la sua serie di punta, Arrow. L’Arrowverse non è mai stato sinonimo di qualità costante. Nonostante le solide basi tratte dall’universo dei fumetti DC, la saga televisiva ha spesso perso il suo equilibrio, concentrandosi eccessivamente su drammi e relazioni sentimentali a discapito dell’azione e dello sviluppo dei personaggi. Un esempio lampante è The Flash, che nelle prime stagioni metteva al centro la crescita di Barry Allen, ma già dalla quarta stagione in poi perde gran parte della sua identità originale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

