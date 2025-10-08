Ztl e strisce blu | l’associazione dei residenti del centro smentisce il mito della sosta gratuita

Non è vero che i residenti del centro storico non pagano la sosta. L’Associazione Centro Storico per la Mobilità, dopo i dati forniti da Roma servizi per la Mobilità sulla questione dei “furbetti delle strisce blu”, ha voluto precisare come funzionano effettivamente i contrassegni per circolare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: strisce - associazione

L’Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale (AOI) esprime profonda indignazione e condanna per l’attacco delle forze armate israeliane contro la Global Sumud Flotilla, missione civile e pacifica che trasporta aiuti - facebook.com Vai su Facebook

Torino, strisce blu gratuite fino a domenica 24 agosto - Il pagamento della sosta sulle strisce blu e la ZTL saranno sospesi da lunedì prossimo 11 agosto e per le successive due settimane. Segnala rainews.it

Liberi tutti (o quasi). A Torino stop alla ZTL centrale e alle strisce blu sino al 23 agosto - Per loro il Comune ha pensato di ridurre costi e balzelli legati agli spostamenti e ai parcheggi. Riporta rainews.it