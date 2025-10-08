Zirkzee Juve l’olandese è sempre più vicino a lasciare il Manchester United | i bianconeri fiutano il colpo in vista di gennaio? Le voci dall’Inghilterra aumentano
Zirkzee Juve, l’olandese è sempre più vicino a lasciare il Manchester United: gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. Un obiettivo che diventa improvvisamente concreto. Il calciomercato Juve si infiamma sulla pista che porta a Joshua Zirkzee. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Daily Mail, l’attaccante olandese ha rotto gli indugi e avrebbe deciso di lasciare il Manchester United già a gennaio. Una decisione che trasforma un’idea estiva in un’occasione da cogliere al volo per la Juventus. La frustrazione del giocatore, classe 2001, nasce da un duplice problema. Il primo è lo scarso utilizzo da parte del tecnico Rúben Amorim, che in questo avvio di stagione gli ha concesso solo le briciole: appena 82 minuti in otto partite, senza mai la possibilità di trovare il ritmo partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: zirkzee - juve
Juve, riecco Zirkzee: c’è il piano bianconero, una condizione per chiudere
Zirkzee alla Juve assieme al ‘sogno’ di Conte: cifre da urlo e doppio sì
Zirkzee torna di moda? L’ex obiettivo della Juve può clamorosamente arrivare in Serie A e rinforzare quella rivale bianconera: cosa può accadere negli ultimi giorni di mercato
#Zirkzee sarebbe felice di passare alla Juventus, ma manca l’intesa tra i club: i dettagli Stando a quanto afferma Sky Sport, la Juventus è alla finestra per Joshua Zirkzee. Il giocatore trova poco spazio allo United e sta rendendo al di sotto delle aspettative. Per - facebook.com Vai su Facebook
#Zirkzee tra #Como e #Juventus : lo #United valuta l’addio a gennaio #europacalcio - X Vai su X