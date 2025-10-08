Zirkzee Juve l’olandese è sempre più vicino a lasciare il Manchester United | i bianconeri fiutano il colpo in vista di gennaio? Le voci dall’Inghilterra aumentano

Zirkzee Juve, l’olandese è sempre più vicino a lasciare il Manchester United: gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. Un obiettivo che diventa improvvisamente concreto. Il calciomercato Juve si infiamma sulla pista che porta a Joshua Zirkzee. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Daily Mail, l’attaccante olandese ha rotto gli indugi e avrebbe deciso di lasciare il Manchester United già a gennaio. Una decisione che trasforma un’idea estiva in un’occasione da cogliere al volo per la Juventus. La frustrazione del giocatore, classe 2001, nasce da un duplice problema. Il primo è lo scarso utilizzo da parte del tecnico Rúben Amorim, che in questo avvio di stagione gli ha concesso solo le briciole: appena 82 minuti in otto partite, senza mai la possibilità di trovare il ritmo partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

