Zidane come sognato
Ricordiamo tutti gli incubi che facevamo da bambini, quelli ricorrenti, quelli di una volta sola. Io ne ho ben presente uno durante il quale cadevo dal letto ma il pavimento spariva, per non precipitare nel vuoto prendevo le scale, ma quelle pure svanivano. Saltavo, correvo, arrivavo in strada e i marciapiedi e l’asfalto facevano la stessa fine. Urlavo ma senza voce. L’ho fatto per alcuni anni, un incubo degno di Michele Mari, che tra l’altro distingue tra «ho avuto un incubo» e «ho fatto un incubo», non sapendosi risolvere lascia poi (con un ghigno) la questione ai linguisti. Allo stesso modo, con frequenza più o meno maggiore rispetto agli incubi, ricordo i sogni frequenti, spesso bellissimi, che a distanza di anni ogni tanto ritornano. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
In questa notizia si parla di: zidane - sognato
Oggi vi sveliamo lo scatto del cuore di Alex Del Piero: lui e Zidane in un autogrill. Non un gol, non una coppa. Ma proprio quella foto. Dentro ci trovi tutto: affetto, complicità, leggerezza. La magia di due campioni che, per una notte, tornano semplicemente raga - facebook.com Vai su Facebook
Igor #Tudor ai microfoni di '@DAZN_IT': ARRIVO A TORINO – “La Juve in quegli anni vinceva in Champions, era una cosa irreale. Era molto particolare vedere Zidane allenarsi solo in un campo con gente che lo preparava. Sono cose che a me sono rim - X Vai su X
C'è un nuovo Zidane in nazionale, ma non con la Francia: Luca convocato dall'Algeria - Un nuovo Zidane è pronto a scrivere la propria storia con una maglia diversa da quella francese. tuttomercatoweb.com scrive
Luca Zidane sceglie l’Algeria: il figlio di Zinedine convocato in nazionale - Zidane, portiere del Granada, cresciuto nella cantera del Real Madrid entra nella lista di Petkovic per le qualificazioni al Mondiale 2026 Un nuovo nome della famiglia Zidane si prepara a lasciare il ... Come scrive calcionews24.com