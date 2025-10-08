Ricordiamo tutti gli incubi che facevamo da bambini, quelli ricorrenti, quelli di una volta sola. Io ne ho ben presente uno durante il quale cadevo dal letto ma il pavimento spariva, per non precipitare nel vuoto prendevo le scale, ma quelle pure svanivano. Saltavo, correvo, arrivavo in strada e i marciapiedi e l’asfalto facevano la stessa fine. Urlavo ma senza voce. L’ho fatto per alcuni anni, un incubo degno di Michele Mari, che tra l’altro distingue tra «ho avuto un incubo» e «ho fatto un incubo», non sapendosi risolvere lascia poi (con un ghigno) la questione ai linguisti. Allo stesso modo, con frequenza più o meno maggiore rispetto agli incubi, ricordo i sogni frequenti, spesso bellissimi, che a distanza di anni ogni tanto ritornano. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Zidane come sognato