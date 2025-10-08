Zhegrova Juve svelato il motivo del mancato impiego contro il Milan! Ecco perché Tudor non ha puntato sull’esterno | gli aggiornamenti

Zhegrova Juve, svelato il motivo del mancato impiego contro il Milan: ci sono novità sul futuro dell'esterno. Perché Edon Zhegrova, l'uomo più atteso, non ha giocato neanche un minuto contro il Milan? A svelare il retroscena tattico dietro la sorprendente scelta di Igor Tudor è il giornalista Gianni Balzarini. Sul suo canale YouTube, ha spiegato come la decisione sia nata da una precisa lettura tattica della partita da parte dell'allenatore della Juventus. Secondo l'analisi di Balzarini, l'esterno kosovaro è stato ritenuto "non funzionale" per la specifica partita contro il Milan. Il motivo? "Perché avrebbe sbilanciato in sostanza la Juventus", ha spiegato il giornalista.

