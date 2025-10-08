Zen passato al setaccio tensione durante le perquisizioni in appartamenti e garage
Appartamenti setacciati stanza per stanza e garage rivoltati come calzini alla ricerca di droga, armi o mezzi rubati. Sono stati attimi di tensione quelli vissuti oggi allo Zen dove i carabinieri hanno perquisito numerosi immobili con il supporto delle unità cinofile. Nel corso dell'attività. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: passato - setaccio
Quartiere Ferrovia passato al setaccio: trovati due veicoli rubati e sequestrato un furgone
Il Comune di Pero passato al setaccio, controlli straordinari delle forze dell'ordine: gli esiti
Centro storico passato al setaccio dalla Polizia locale, trovata anche un bici rubata e un spacciatore in azione: tre denunce
#dosssantagata2025 Al Doss Sant’Agata sono riprese le ricerche per la campagna di scavo autunnale! In questi giorni il team sta lavorando con setaccio e flottazione per individuare i semi, preziosi indizi per ricostruire l’ambiente e la vita del passato. Restat - facebook.com Vai su Facebook
Proseguono senza sosta i controlli delle Forze dell’ordine per contrastare criminalità e degrado nelle aree di Roma maggiormente frequentate da cittadini e turisti. Nel corso dell’ultima attività i Carabinieri hanno passato al setaccio l’area della Stazione Termin - X Vai su X