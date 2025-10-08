Zen passato al setaccio tensione durante le perquisizioni in appartamenti e garage

Palermotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appartamenti setacciati stanza per stanza e garage rivoltati come calzini alla ricerca di droga, armi o mezzi rubati. Sono stati attimi di tensione quelli vissuti oggi allo Zen dove i carabinieri hanno perquisito numerosi immobili con il supporto delle unità cinofile. Nel corso dell'attività. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: passato - setaccio

Quartiere Ferrovia passato al setaccio: trovati due veicoli rubati e sequestrato un furgone

Il Comune di Pero passato al setaccio, controlli straordinari delle forze dell'ordine: gli esiti

Centro storico passato al setaccio dalla Polizia locale, trovata anche un bici rubata e un spacciatore in azione: tre denunce

Cerca Video su questo argomento: Zen Passato Setaccio Tensione