Zazzaroni su Tudor | Riassume senza dubbio i valori della Juve ma c'è uno scarto importante tra fuori e dentro il campo Poi esalta un ex tecnico bianconero

Zazzaroni, noto giornalista, ha parlato di Igor Tudor sottolineando come il croato incarni i valori della Juventus. Le parole. Il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni, in una recente intervista concessa a La Stampa, ha offerto il suo punto di vista su alcuni degli allenatori più noti e vincenti del panorama calcistico italiano, compreso l’attuale tecnico della Juventus. Zazzaroni, che vanta un rapporto di amicizia con diversi dei personaggi citati, non ha risparmiato elogi importanti, pur sottolineando anche i difetti di alcuni. L’analisi si è concentrata sulla mentalità vincente e sull’abilità di motivare, elementi che, secondo lui, distinguono i grandi della panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

