Zazzaroni | Biscardi appena i concorrenti andavano in pubblicità chiedeva di alzare i toni per catturare spettatori

Ilnapolista.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Stampa intervista Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport, giurato da vent’anni di “Ballando con le stelle”, ormai un personaggio a tutto tondo che si definisce presuntuoso e narciso. «Come gran parte di coloro che fanno questo mestiere. Ma ho anche lavorato tanto, riciclandomi e ripartendo nei momenti difficili. Qualcuno ha detto che ho saputo costruire il mio brand. Ecco: io, però, non lo sapevo».  Ma è vero che anche Mourinho vi guarda? «Sì. Quando era al Fenerbahçe scherzava via WhatsApp su alcuni momenti delle puntate». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

