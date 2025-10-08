Zaia convince Occhiuto accende | la sfida social dei governatori

Nei numeri dei social si legge l’umore di un Paese che osserva i propri governatori e li valuta ogni giorno. A settembre, tra conferme e sorpassi, emergono due protagonisti: Luca Zaia per il sentiment positivo e Roberto Occhiuto per la capacità di generare interazioni. Risultati che raccontano una stagione elettorale intensa e una conversazione online . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Zaia convince, Occhiuto accende: la sfida social dei governatori

