Yuri on Ice il produttore rivela perché l' anime queer è stato cancellato | Inconciliabili problemi creativi

Il produttore Hideo Katsumata, a distanza di tempo, ha svelato le ragioni dietro la cancellazione di Yuri on Ice: Ice Adolescence. Non motivi economici, ma conflitti creativi insanabili tra autori e studio hanno posto fine al progetto più atteso dagli appassionati di anime sportivi e queer. Quando Yuri on Ice debuttò nel 2016, riscrisse le regole del genere sportivo, unendo grazia, romanticismo e rappresentazione LGBTQ+ in un racconto di eleganza emotiva. Otto anni dopo, la sua eredità torna a far parlare: la verità dietro la cancellazione del film Ice Adolescence è finalmente emersa. Le tensioni creative dietro Ice Adolescence Il produttore Hideo Katsumata ha confermato ciò che i fan temevano da tempo: il film Yuri on Ice: Ice Adolescence è naufragato non per mancanza di fondi o problemi di agenda, ma per scontri creativi che hanno reso impossibile proseguire. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

