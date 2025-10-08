Yoox | sospeso il presidio dopo l’avvio delle trattative sindacali

I lavoratori e le lavoratrici della sede di Yoox all’Interporto di Bologna hanno sospeso il presidio permanente che durava da alcune settimane. Il motivo è l’inizio delle trattative sindacali per evitare il licenziamento in blocco di oltre duecento dipendenti nelle sedi dell’azienda in Lombardia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

