Yoox parte la trattativa I lavoratori sospendo il presidio all' Interporto di Bologna

Bologna, 8 ottobre 2025 – L' inizio della trattativa per trovare un'alternativa ai licenziamenti porta a una tregua nello scontro tra i lavoratori di Yoox e l' azienda. Oggi i dipendenti del colosso della moda online hanno deciso in assemblea di sospendere il presidio permanente allestito di fronte alla sede dell' Interporto dopo l'annucio dei licenziamenti. "Questa decisione arriva in seguito alla firma del verbale al ministero delle Imprese e del Made in Italy, che, con la sospensione della procedura di licenziamento collettivo fino al 18 novembre, ha segnato un primo passo concreto verso l'apertura di un confronto sindacale con l'azienda", spiegano Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

