Yildiz-Juve il rinnovo rallenta | distanza sulle cifre ma resta l' ottimismo

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dialoghi tra la dirigenza juventina e il papà-agente del turco proseguono con la volontà reciproca di giungere all'accordo. Sullo sfondo, restano Chelsea e Barcellona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

