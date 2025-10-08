Yildiz Chelsea svelato il clamoroso retroscena | La Juve ha rifiutato una maxi-offerta quest’estate Il club inglese potrebbe tornare all’attacco | le ultimissime

Yildiz Chelsea, svelato il clamoroso retroscena su quanto accaduto questestate: tutti i dettagli sul turco. La trattativa per il rinnovo di Kenan Yildiz è una corsa contro il tempo, non solo per blindare il futuro, ma anche per respingere l’assalto dei top club europei. E in prima fila, pronto a sferrare un nuovo attacco, c’è il Chelsea. Secondo le ultime indiscrezioni di Gazzetta.it, il club londinese non ha affatto abbandonato la pista che porta al gioiello della Juventus. L’interesse dei Blues non è una novità. Già a fine luglio, infatti, il Direttore Generale bianconero, Damien Comolli, ha rifiutato una maxi-offerta da 70 milioni di euro proveniente da Stamford Bridge. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

