Yildiz all’Arsenal alla Juventus in cambio arriva un grande campione
Colpo di scena per quanto riguarda il calciomercato, Kenan Yildiz potrebbe volare verso l’Arsenal con la Juventus pronta ad abbracciare un grande campione. Il nome del turco è sempre più centrale nelle pagine che si occupano di calciomercato, la sensazione è che si potrebbe presto verificare un colpo di scena davvero interessante. (ANSA) TvPlay.it Il talento classe 2005 ha iniziato la stagione alla grande con gol, giocate e assist oltre che ovviamente alla maglia numero 10 della Vecchia Signora sulle spalle. E addirittura in un paio di occasioni ha indossato la fascia da capitano anche se a gara in corso. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Arsenal su Yildiz, ma per la Juve è incedibile. Valutazione monstre
Yildiz Arsenal, stasera allo Stadium alcuni scout lo monitoreranno: Arteta lo vuole con sé a Londra ma… Il punto sul futuro del turco
Juve, attenta all’Arsenal per Yildiz. Intanto parla l’agente di Rugani: “Daniele è felice”
Yildiz vitale per la Juve: blindato con un contratto da top player, le cifre
Juventus, dopo la sosta ripartiranno i dialoghi per il rinnovo di Yildiz - In un'estate movimentata dal mercato e dalle tante voci di trasferimento, la Juventus ha deciso di inviare un segnale chiaro: Kenan Yildiz non si muove da Torino.