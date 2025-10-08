Yildiz all’Arsenal alla Juventus in cambio arriva un grande campione

Colpo di scena per quanto riguarda il calciomercato, Kenan Yildiz potrebbe volare verso l’Arsenal con la Juventus pronta ad abbracciare un grande campione. Il nome del turco è sempre più centrale nelle pagine che si occupano di calciomercato, la sensazione è che si potrebbe presto verificare un colpo di scena davvero interessante. (ANSA) TvPlay.it Il talento classe 2005 ha iniziato la stagione alla grande con gol, giocate e assist oltre che ovviamente alla maglia numero 10 della Vecchia Signora sulle spalle. E addirittura in un paio di occasioni ha indossato la fascia da capitano anche se a gara in corso. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Yildiz all’Arsenal, alla Juventus in cambio arriva un grande campione

