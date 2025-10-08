Colpo di scena per quanto riguarda il calciomercato, Kenan Yildiz potrebbe volare verso l’Arsenal con la Juventus pronta ad abbracciare un grande campione. Il nome del turco è sempre più centrale nelle pagine che si occupano di calciomercato, la sensazione è che si potrebbe presto verificare un colpo di scena davvero interessante. (ANSA) TvPlay.it Il talento classe 2005 ha iniziato la stagione alla grande con gol, giocate e assist oltre che ovviamente alla maglia numero 10 della Vecchia Signora sulle spalle. E addirittura in un paio di occasioni ha indossato la fascia da capitano anche se a gara in corso. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Yildiz all’Arsenal, alla Juventus in cambio arriva un grande campione