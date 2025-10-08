Il successo di un film può sorprendere, specialmente quando le aspettative di botteghino non si concretizzano. È il caso di Y2K, una pellicola che, dopo un debut deludente nelle sale, sta dimostrando di avere una seconda vita sulla piattaforma di streaming. La sua popolarità crescente evidenzia come il pubblico possa riscoprire un prodotto anche dopo il fallimento al cinema. analisi del rendimento e della ricezione critica di Y2K. performance al botteghino e distribuzione. Y2K, diretto e scritto da Kyle Mooney, è stato distribuito nei cinema a dicembre 2024. Con un budget stimato di 15 milioni di dollari, ha incassato solo circa 4,5 milioni, risultando così uno dei flop più significativi dell’anno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Y2K: da flop al botteghino a successo globale in streaming