x factor 2025 domani il secondo round dei bootcamp

X Factor 2025 torna con il secondo round dei Bootcamp con i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi impegnati a valutare gli ultimi artisti che hanno superato le Audizioni. Dopo la prima parte dei Bootcamp, che ha messo alla prova giudici e concorrenti con tensioni, confronti accesi e scelte decisive, X Factor 2025 torna con il secondo round di questa fase cruciale: giovedì 9 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi si riaccomodano al loro tavolo pronti a valutare gli ultimi artisti che hanno superato le Audizioni e a completare così la rosa dei talenti che accederanno alle Last Call. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

