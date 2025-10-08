WWE TNA | TNA vince il Men’s Survivor Match grazie a Moose e Santana

Il grande evento NXTvsTNA Showdown ha offerto una serata ricca di adrenalina, culminata in un intenso Men's Survivor Match tra le due federazioni rivali. Da una parte, per NXT, Ricky Saints, Trick Williams, Je'Von Evans e Myles Borne; dall'altra, per TNA, Mike Santana, Frankie Kazarian, Moose e Leon Slater. A rendere la sfida ancora più speciale, la presenza di Joe Hendry come special guest referee, garante di equilibrio (almeno in teoria) tra le due federazioni rivali. Where does his loyalty lie? @joehendry is ready for our main event! @ThisIsTNA pic.twitter.comqO8YOSzYQH — WWE (@WWE) October 8, 2025 La contesa si apre con Je'Von Evans e Leon Slater sul ring, ma Trick Williams si prende subito il cambio.

In questa notizia si parla di: vince - survivor

