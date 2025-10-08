Archiviati i primi due match dello speciale NXTvsTNA Showdown e con il punteggio parziale sull’1-1, a scendere sul ring sono stati Mustafa Ali per la TNA e Ethan Page per NXT con in palio il North American Championship. Per Ali un momento di riscatto atteso due anni, quando fu licenziato dalla WWE proprio dopo essersi guadagnato una title shot che non potè quindi esercitare. Una sorta di maledizione che però Alì questa notte avrebbe voluto sconfiggere assieme ad Ethan Page. Match a 5 stelle. Che la posta in palio fosse alta per Ali lo si è capito subito e il match è partito su ritmi alti. Page, autoproclamatosi il più grande North American Champion della storia ha saputo contrastare il furore dell’avversario rispondendo colpo su colpo e anche con il suo classico sadismo come quando ha fatto sbattere Ali con la faccia contro il ringpost. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE/TNA: Mustafa Ali maledice la sfortuna, Ethan Page ringrazia le cuffie di Booker T