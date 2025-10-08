WWE TNA | Le donne di NXT non deludono Kelani prova l’impresa ma vince il team di Jacy Jayne

Il secondo incontro della serata NXTvsTNA Showdown è stato il Survivor Series tag team match tra il team NXT capitanato da Jacy Jayne e quello TNA capitanato dalla neo campionessa e atleta NXT Kelani Jordan. Al fianco di Jacy anche la campionessa nordamericana e Speed Sol Ruca, Lola Vice e Jaida Parker, mentre lato TNA le neo campionesse IInspiration e l’ex NXT Mara Sadè. Arbitro speciale dell’incontro Jordynne Grace, atleta di NXT con un passato da Hall of Famer in TNA, esclusa in un primo momento dallo speciale e poi inserita in queste vesti in seguito ad un duro sfogo sui social. Sol decisiva. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

