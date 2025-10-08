WWE TNA | Gli Hardy Boyz scrivono un’altra pagina di storia e diventano per la prima volta campioni NXT

NXTvsTNA Showdown ha avuto luogo questa notte dal Performance Center. Occasione per la TNA e le sue star di dimostrare il proprio valore dando seguito all’invasione di qualche settimana fa. Un team TNA trainato dai veterani con il primo match della serata che è stato quello tra i campioni tag team TNA, gli Hardys, e i campioni di coppia di NXT del Darkstate. Esperienza, follia e grande abilità sul ring da una parte, esuberanza, forza fisica e voglia di stupire dall’altra in un match dove i vincitori avrebbero preso tutti i titoli. Eterni. I primi a salire sul ring sono stati Matt e Jeff Hardy, seguiti sugli spalti dai Dudley Boyz, altro storico tag team pronti ad affrontarli per un’ultima volta a Bound for Glory, prossimo PPV della TNA. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

