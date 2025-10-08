WWE | Il 2026 sarà l’anno di Lyra Valkyria la WWE crede in lei più che mai
Lyra Valkyria non sta semplicemente vivendo un buon anno, sta costruendo una vera e propria eredità. Dopo aver conquistato il titolo di Women’s Intercontinental Champion e aver affrontato Becky Lynch, il suo prestigio sta crescendo sempre di più. Ora, secondo alcune fonti interne alla WWE, la compagnia ha grandi piani per lei in vista del 2026. Lyra Valkyria diventa il volto del futuro della divisione femminile della WWE. Secondo un report di BodySlam.net, Valkyria viene considerata una figura centrale per il futuro della WWE, in particolare nella divisione femminile: “ Le fonti indicano che ci sono grandi progetti per Lyra Valkyria in vista del 2026. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
WWE: Grandissimi piani per Lyra Valkyria nel 2026 - Il 2025 è stato solo un piccolo assaggio: nel 2026 Lyra Valkyria potrà diventare davvero una top star della WWE ... spaziowrestling.it scrive
Aggiornamenti dietro le quinte sui piani della WWE per Brock Lesnar nei primi mesi del 2026 - La WWE ha in programma una grande spinta per Brock Lesnar nel 2026, con il Royal Rumble e WrestleMania come eventi chiave. Da worldwrestling.it