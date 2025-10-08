WWE | Il 2026 sarà l’anno di Lyra Valkyria la WWE crede in lei più che mai

Lyra Valkyria non sta semplicemente vivendo un buon anno, sta costruendo una vera e propria eredità. Dopo aver conquistato il titolo di  Women’s Intercontinental Champion  e aver affrontato Becky Lynch, il suo prestigio sta crescendo sempre di più. Ora, secondo alcune fonti interne alla WWE, la compagnia ha grandi piani per lei in vista del 2026. Lyra Valkyria diventa il volto del futuro della divisione femminile della WWE. Secondo un report di  BodySlam.net, Valkyria viene considerata una figura centrale per il futuro della WWE, in particolare nella divisione femminile: “ Le fonti indicano che ci sono grandi progetti per Lyra Valkyria in vista del 2026. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

