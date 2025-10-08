WWE | Colpo di scena Santos Escobar rinnova il contratto
A poche ore da RAW, lunedì sera, è arrivata un po’ a sorpresa la notizia della scadenza del contratto di Santos Escobar. Il luchador lo aveva già lasciato intendere con alcuni post criptici sui suoi profili social, e più fonti hanno confermato ciò che poi è diventato praticamente ufficiale la mattina seguente, quando la WWE ha spostato il suo profilo nella sezione “alumni” del sito. E con tante voci autorevoli volevano l’ex campione Cruiserweight diretto in AEW, e soprattutto con la conferma che la WWE avrebbe fatto sì un’offerta, ma che Santos l’avrebbe rifiutata, il suo destino sembrava già scritto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
